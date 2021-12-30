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Министр соцобеспечения: с 1 января повысят нормативы питания в интернатах

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- Наталья Крайнова
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Воспитанников Сокулукского реабилитационного центра для ЛОВЗ навестил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. Сообщает пресс-служба министерства.

Глава министерства поздравил детей с Новым годом и вручил новогодние подарки.

Центр расположен в селе Маловодное Сокулукского района. Центр функционирует с 1935 года и рассчитан на 100 койко-мест. На сегодняшний день в нем находятся 79 детей, из них 48 мальчиков и 31 девочка.

Также Кудайберген Базарбаев проверил условия проживания и питания детей.

"Благодаря президенту, с 1 января будут повышены нормативы на питание детей и взрослых, проживающих в интернатах по всей стране. Нормы не пересматривали с 2014 года. То есть, если раньше выделялось 110 сомов в день на питание одного подопечного, теперь эта сумма увеличена на 100%. Сейчас пересматривают меню", - отметил министр.

Также в ходе визита были обсуждены вопросы обеспечения топливом, ремонта здания, предоставления микроавтобуса.


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URL: https://www.vb.kg/411766
Теги:
Министерство социального развития, Кудайберген Базарбаев
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