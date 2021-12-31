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В России суд признал мэра Томска виновным в незаконном предпринимательстве

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Советский районный суд Томска установил вину мэра города Ивана Кляйна в незаконном предпринимательстве и превышении должностных полномочий. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", - сказал судья.

Прокуратура в ходе прений просила суд признать Кляйна виновным по трем эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. В свою очередь защита настаивала на невиновности мэра.

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела о незаконном предпринимательстве и о превышении полномочий. Его задержали 13 ноября прошлого года и на следующий день арестовали. Кляйна временно отстранили от должности решением суда 18 ноября.

Кляйн, по версии следствия, с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал постановление, подготовленное по его указанию, об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также он поручил подчиненным внести недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, который расположен на земельном участке ОАО "Томское пиво", в геоинформационную систему "Геокад". Размер ущерба составил не менее 11 млн рублей.

Также следствие считает, что с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйном было дано незаконное указание подчиненным обеспечить без проведения торгов предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске, а также он подписал необходимое для этого постановление. С октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, через доверенное лицо и лично осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы этой организации, принимал управленческие решения в ее интересах и давал указания ее сотрудникам.


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URL: https://www.vb.kg/411768
Теги:
Россия, суд, мэр
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