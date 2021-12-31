"Налогов будет собрано еще больше". Мэр Бишкека обещает перемены

Несмотря на предновогоднюю суету, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев нашел время для беседы с корреспондентом "Вечернего Бишкека". Во время интервью были обсуждены самые актуальные темы о проблемах и развитии столицы.

- Площадь Ала-Тоо уже приобрела праздничный вид, но другие улицы Бишкека по-прежнему тусклы и серы. Почему?

- На украшение города выделено 5 миллионов сомов. На эти средства мы установили елку, всевозможные световые установки, позаботились и о других некоторых главных улицах города. Попутно замечу, что лампы с площади после праздников будут использованы при освещении улиц Бишкека. Но на украшение всего города денег, к сожалению, денег не хватило. Мы попросили акимиаты и бизнесменов прийти нам на помощь. Они обещали сделать все, что смогут.

- На посту мэра вы находитесь четыре с половиной месяца. Что смогли сделать за это время?

- Удалось, хотя и не полностью, локализовать задымление города со стороны городского мусорного полигона. На первый взгляд может показаться, что это не самый сложный вопрос, но для его решения потребовалось много времени и сил. Мы ограничили доступ к полигону жителям близлежащих сел, расторгли контракт с зарубежной компанией, которая из рук вон плохо занималась рекультивацией полигона. Проблему будем решать сами. Всю территорию полигона засыплем глиной, со временем фермерам можно будет выращивать на ней сельхозпродукцию. Но главное - построим мусороперерабатывающий завод.

Жителям новостроек начали выдавать технические паспорта на их дома. Люди годами жили без прописки, не могли пользоваться соцуслугами. Но техпаспорта – еще не правоустанавливающие документы. Поэтому мы инициировали проект закона под условным пока названием "О легализации". Решены десятки других актуальных вопросов социального и экономического характера.

- Основным источником пополнения бюджета во всех городах и странах считаются налоги, собранные с промышленных предприятий. Наши оставшиеся заводы и фабрики вносят существенную долю в городскую казну?

- Бюджет города в нынешнем году составляет 10 миллиардов 230 миллионов сомов. Налоговые доходы (в том числе и с промышленных предприятий) составляют 8 миллиардов 950 тысяч сомов. Неналоговые доходы, по предварительным данным, составят 1 миллиард 180 миллионов сомов. Однозначно, промышленность оказывает Бишкеку существенную поддержку, но останавливаться на достигнутом не собираемся. В будущем году намечено создание 30 тысяч рабочих мест. Следовательно, налогов будет собрано еще больше.

- Бишкек уже давно стал финансовым донором для дотационных регионов республики. Вас это устраивает?

- Мы живем в одной стране, поэтому обязаны помогать друг другу. Да, сейчас Бишкек оставляет себе только 14 процентов налоговых сборов. Этого городу не хватает, нужно для успешного развития столицы оставлять хотя бы 25 процентов. Но выход здесь может быть только один: еще больше развивать экономику Бишкека. Для этого у нас все предпосылки есть.

В частности, необходимо увеличивать неналоговые поступления. Невероятно, но в городе подчас большие производственные помещения сдаются в аренду по неоправданно низкой цене. Почему это происходит – остается только догадываться. Мы обязательно исправим эту ситуацию, разработаем более жесткие нормативные документы и будем жестко контролировать их реализацию. Планируем собирать не менее двух миллиардов сомов.

- Высотные здания не редко появляются там, где раньше были детские площадки, зеленые насаждения. Почему у нас стало возможным дикое строительство, будет ли положен этому конец?

- Эта беда города, которая мешает ему становиться цивилизованным мегаполисом. Но штука в том, что бизнесмены имеют все необходимые документы, позволяющие им вести строительство. Ведем и с этим явлением борьбу в рамках существующего законодательства. Так, удалось вернуть через суд городу четыре объекта, ранее закрепленные за скверами. А в Ак-Ордо намеревались построить жилой дом на месте детской площадки. Но и здесь мы восстановили справедливость. Вы даже не представляете, с какими трудностями нам приходится сталкиваться. Ведь архитектурные структуры, в частности, Архнадзор, находятся в ведомстве Госстроя. Поэтому мы выступили с инициативой о возложении на мэра особой ответственности за проведение градостроительной политики в городе. Во всяком случае, ни один крупный объект, по нашему убеждению, не может быть возведен без согласования с муниципалитетом.

- Бишкек стал одним из самых загрязненных городов мира. Во всяком случае, в Интернете есть много информации на эту тему. Что собираетесь предпринять по улучшению экологии в столице?

- Планируем за счет инвесторов возвести мусоросортировочный завод. Практически уже заготовили 10 тысяч саженцев для посадки их весной в Бишкеке, зеленые насаждения будут высажены не только в центральной части Бишкека, но и жилмассивах. Весной будут пробурены четыре скважины для полива деревьев и газонов. Вы же видели, как засыхал город летом без полива. Продолжим заниматься санитарной обрезкой деревьев. Правда, иногда люди думают, что городские службы уничтожают зеленые насаждения, но они ошибаются. Закупили также необходимую технику для выкорчевки пней и по уходу за парками и рощами.

В нынешнем году впервые стали освобождать деревья от так называемого бетонного плена. Горожане справедливо возмущаются, что зеленые насаждения невозможно из-за этого полить. В будущем году эту работу продолжим.

- Сколько дорог будет отремонтировано в следующем году, займется ли мэрия восстановлением тротуаров?

- 17 километров дорог. Планируем возвести транспортные развязки на улице имени Льва Толстого. Обязательно обновим 10 тысяч метров тротуаров. Прежде всего на улицах имени Ахунбаева, Ибраимова, проспекте Жибек Жолу. Да, это немного. Из-за недостатка финансирования будем заниматься этим делом поэтапно.

- Много появляется информации о приобретении новых автобусов. Внесите ясность в транспортный вопрос.

- Европейский банк реконструкции и развития предоставляет 33 миллиона долларов на приобретение 250-300 автобусов. 8 миллионов из этой суммы – грант, 25 – кредит. Азиатский банк выделяет 50 миллионов долларов на покупку 120 электробусов и необходимого оборудования им. Условия предоставления финансов весьма выгодные. Подписали меморандум с казахами о поставках нам 1000 автобусов. Результативной получилась поездка и на белорусские предприятия по производству общественного транспорта.

- Будет ли наведен порядок с парковкой машин в городе?

- Есть решение об упразднении муниципального предприятия "Бишкекские парки и стоянки". Оно не оправдало себя, многие работники подозреваются в коррупционных деяниях. Создадим вместе с авторитетными предпринимателями новое государственно-частное предприятие, будем жестко контролировать его работу.

- В прессе было сообщения о вашем конфликте с горкенешом. Он разрешен?

- Не было конфликта – честно говорю, возникло просто недопонимание между мэрией и депутатами по поводу функциональных обязанностей друг друга. Сейчас работа между нами отлажена. Мы делаем одно общее дело.

- Как собираетесь отмечать Новый год?

- По давно установившейся традиции поздравлю родственников, а 31 декабря встречу праздник в кругу семьи. Ох, и соскучился я по дорогим мне людям.