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На Аляске зафиксирован самый высокий температурный рекорд

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- Айжан Мамбеталиева
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На Аляске зафиксировали самый жаркий декабрьский день в истории, сообщает BBC News.

Температура на острове Кадьяк в воскресенье взлетела до рекордных 19,4 °C. Этот показатель на семь градусов теплее, чем предыдущий максимум штата.

В других областях температура упала до рекордно низких значений. На юго-востоке в городе Кетчикан 25 декабря температура упала до -18 °C.

Эксперты говорят, что теплый воздух с Гавайских островов сделал воздух Аляски более влажным. За сильным снегопадом последовал проливной дождь, который покрыл регион льдом, так как вода быстро замерзла, что привело к массовым отключениям электроэнергии и закрытию дорог. Лед, вероятно, продержится на дорогах до марта или апреля.


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URL: https://www.vb.kg/411772
Теги:
погода, климат, мировые новости
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