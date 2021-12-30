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Шесть ключевых событий грядущего 2022 года - в политике, культуре, спорте

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- Анастасия Карелина
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Казахстанский информационный портал представил читателям шесть ключевых, по мнению авторов сайта, событий грядущего 2022 года.

Зимние Олимпийские игры

В Пекине с 4 по 20 февраля состоятся зимние Олимпийские игры, а с 4 по 13 марта - Паралимпийские игры. Состязания атлетов пройдут в соответствии с одними из самых строгих правил проведения массовых спортивных мероприятий с начала пандемии. Все присутствующие, включая спортсменов, должны быть полностью вакцинированы или пройти 21-дневный карантин. В отличие от Олимпийских игр в Токио на мероприятии будут зрители, однако продажа билетов ограничена людьми, проживающими в Китае.

США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и Япония. В ответ на это китайские власти заявляли, что американские политики должны прекратить призывать к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, иначе Китай примет решительные "контрмеры".

Карнавал в Рио

В Рио-де-Жанейро возвращается карнавал. Уличные гулянья пройдут с 25 февраля по 5 марта. Планируется, что в этот период в городе проведут порядка 500 шествий, парадов и представлений. На организацию их, как ожидается, потребуется около 650 тысяч долларов внебюджетных средств.

Школы самбы Рио возобновляют репетиции массовых парадов. Более 500 групп уже зарегистрировались для проведения уличных фестивалей.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса власти Рио-де-Жанейро решили отказаться от проведения знаменитого карнавала. Но сейчас в Бразилии, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19, наблюдается снижение смертности, и в настоящее время более 62 процентов из 213 миллионов жителей страны полностью вакцинированы. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что карнавал в 2022 году пройдет без действующих в настоящее время требований к соблюдению социальной дистанции и других ограничительных мер.

Фестиваль Гластонбери

Легендарный британский музыкальный фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалеку от города Гластонбери в Великобритании, возвращается.

Фестиваль пройдет с 22 по 26 июня. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии, хотя все билеты были распроданы. В 2021-м праздник также не состоялся.

Сообщается, что американская певица Билли Айлиш станет самым молодым сольным музыкантом, который возглавит лайн-ап "Гластонбери". В конце июня 2022 года, когда пройдет фестиваль, ей будет 20 лет.

Срок полномочий Си Цзиньпина может быть продлен

Предполагается, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может остаться лидером страны и после того, как в 2023 году окончится его президентский срок. Продление полномочий политика третьим сроком будет обсуждаться, когда высшие должностные лица Коммунистической партии соберутся на 20-й съезд. Это произойдет осенью 2022 года.

На встрече в Пекине, в которой примут участие около 2000 делегатов, также будет определен и новый состав влиятельного Постоянного комитета Политбюро. Напомним, что Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье одного из основателей Компартии КНР. В партию он вступил в 1974 году и, совершив небывалый карьерный рост, в 2013 году стал председателем КНР.

Выборы в Палату представителей США

Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена. Проведены будут выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США. Многие другие федеральные, государственные и местные выборы, включая выборы в Сенат 2022 года, также пройдут 8 ноября.

В настоящее время в Палате представителей большинство у демократов. В Сенате установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест. Республиканцы претендуют на переизбрание обеих палат Конгресса и борются за 36 губернаторских постов.

Чемпионат мира в пустыне

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Страна примет чемпионат мира впервые в своей истории. Более того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также - впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Из-за сильной летней жары в Катаре лучшие футболисты планеты будут встречаться на поле с конца ноября до середины декабря.

Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый – в стране с мусульманским большинством. Также это будет второй чемпионат мира, полностью проводимый в Азии после турниров 2002 года в Южной Корее и Японии. Кроме того, это последний чемпионат мира по футболу ФИФА с 32 командами. Финальный матч намечен на 18 декабря 2022 года. Он должен состояться на национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.


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URL: https://www.vb.kg/411773
Теги:
Великобритания, выборы, Катар, Китай, США, фестиваль, футбол, Бразилия, в мире, Олимпийские игры
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