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Новый Налоговый кодекс: Какие улучшения предлагаются

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- Бакыт Басарбек
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В министерстве экономики и коммерции КР дали разъяснения по новому Налоговому кодексу, который по итогам общественного обсуждения внесен на подпись президенту. По данным Минэкономики и коммерции КР, в предложенной редакции предусматриваются изменения, которые должны положительным образом сказаться на стабильности и качестве налогового администрирования как для предпринимателей, так и для государства.

Важным моментом станет то, что вносить изменения в Налоговый кодекс можно будет не чаще одного раза в год, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стабильность налоговой системы, планирования ведения бизнеса и инвестиционных проектов);

Предлагается, что будет 2 основных подхода к налогообложению: общий режим и упрощенная система налогообложения на основе Единого налога. Письменные разъяснения Министерства экономики и коммерции КР будут являться обязательными для исполнения органами налоговой службы.

Не только малый, но и субъекты среднего бизнеса с товарооборотом до 30 млн сомов смогут применять упрощенный режим на основе единого налога, то есть сдавать один квартальный отчет. Заложена норма для запуска системы дистанционного налогового контроля, а также вводится 50% списание пени и санкций налогоплательщику при оплате основной суммы задолженности и остальной части пени и санкций. Для предприятий-экспортеров предусмотрен упрощенный механизм возврата НДС.

Новый кодекс вводит налогообложение исламских принципов финансирования. Так, вводится режим оплаты НДС компаниями, оказывающими услуги на территории Кыргызстана в электронном виде (GOOGLE, YANDEX, YANDEX TAXI). Также вводится специальный налоговый режим на деятельность в сфере электронной коммерции

Субъекты швейной, ювелирной, авиационной отрасли, а также проекты по производству и поставке электробусов освобождаются от НДС. Для отечественных производителей снижается налог с продаж с 2 % до 1%.

Будут упразднены налоговые режимы на основе обязательного патента и налогового контракта (принцип справедливой налоговой нагрузки). Покупателей предлагается запустить проект по возврату части стоимости приобретенных товаров и услуг, указанных в кассовых чеков "cashback".

В ведомстве отметили, что в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур в настоящее время внедрены электронные счета-фактур (ЭСФ), маркировка товаров, а также поэтапно внедряются ККМ. При этом график перехода и применения бизнесом ККМ был утвержден еще в 2020 году постановлением Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур".

Таким образом, применение контрольно-кассовых машин будет действовать независимо от принятия новой редакции Налогового кодекса. При этом с целью поддержки предпринимателей в новой редакции Налогового кодекса предусмотрена ставка 0 процентов субъектам малого предпринимательства с годовым оборотом до 8 млн сомов, которые применяют контрольно-кассовые машины.

В целом в новой редакцией НК КР заложены механизмы, которые направлены на совершенствование налоговой системы. Многие пункты заимствованы из успешных мировых практик, и уже доказали свою эффективность.

Как утверждают в Минэкономике и коммерции, новая редакция направлена на поддержку отечественных производителей, создание эффективных инструментов для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, на защиту добросовестного бизнеса и выводу экономики из тени.


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URL: https://www.vb.kg/411775
Теги:
Минэкономики, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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