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Мэр Бишкека поздравил стариков и детей с Новым годом

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев поздравил с наступающим новым годом постояльцев социально-стационарного учреждения для пожилых и ЛОВЗ и детей из Центра социальной адаптации.

Постояльцы и коллектив стационарного учреждения вместе с градоначальником посмотрели концерт, который подготовили управление культуры. Воспитанники же центра адаптации самостоятельно подготовили небольшую праздничную программу и с удовольствием выступили перед гостями.

Постояльцам социально-стационарного учреждения вручена стиральная машина, а ребятам из центра адаптации подарки от имени президента Садыра Жапарова.

Справка: Центр социальной адаптации детей осуществляет комплексную систему адаптации и реабилитации уличных, бездомных детей и содействует возвращению детей в родные, приемные и семьи попечителей. Учреждение рассчитано на 70 детей, сейчас там находятся 36 ребят.

Бишкекский дом-интернат для престарелых был открыт в 1961 году рассчитан на 230 мест. В настоящее время там проживает 207 человек. При БССУ функционирует отделение паллиативной помощи, в котором находятся 52 человека, нуждающихся в постороннем уходе.


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URL: https://www.vb.kg/411776
Теги:
мэрия, Новый год, Бишкек
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