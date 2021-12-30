Мэр Бишкека поздравил стариков и детей с Новым годом

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев поздравил с наступающим новым годом постояльцев социально-стационарного учреждения для пожилых и ЛОВЗ и детей из Центра социальной адаптации.

Постояльцы и коллектив стационарного учреждения вместе с градоначальником посмотрели концерт, который подготовили управление культуры. Воспитанники же центра адаптации самостоятельно подготовили небольшую праздничную программу и с удовольствием выступили перед гостями.

Постояльцам социально-стационарного учреждения вручена стиральная машина, а ребятам из центра адаптации подарки от имени президента Садыра Жапарова.

Справка: Центр социальной адаптации детей осуществляет комплексную систему адаптации и реабилитации уличных, бездомных детей и содействует возвращению детей в родные, приемные и семьи попечителей. Учреждение рассчитано на 70 детей, сейчас там находятся 36 ребят.

Бишкекский дом-интернат для престарелых был открыт в 1961 году рассчитан на 230 мест. В настоящее время там проживает 207 человек. При БССУ функционирует отделение паллиативной помощи, в котором находятся 52 человека, нуждающихся в постороннем уходе.