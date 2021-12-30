Проверьте информацию об автомобиле в приложении MegaPay бесплатно

Хотите легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средство на наличие ареста, залога и узнать много другой полезной информации? Воспользуйтесь функцией Carcheck в мобильном приложении MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store).

Чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно перейти в раздел "Оплата", затем нажать на вкладку "Спец. услуги", после чего выбрать сервис Carcheck и ввести госномер автомобиля.

В ответ будет предоставлена следующая информация:

госномер; марка; модель; цвет; год выпуска; объём двигателя; расположение руля; сведения о нахождении транспортного средства в аресте/залоге; история о количестве владельцев за определённый период времени.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!