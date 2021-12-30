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Проверьте информацию об автомобиле в приложении MegaPay бесплатно

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Хотите легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средство на наличие ареста, залога и узнать много другой полезной информации? Воспользуйтесь функцией Carcheck в мобильном приложении MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store).

Чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно перейти в раздел "Оплата", затем нажать на вкладку "Спец. услуги", после чего выбрать сервис Carcheck и ввести госномер автомобиля.

В ответ будет предоставлена следующая информация:

  1. госномер;
  2. марка;
  3. модель;
  4. цвет;
  5. год выпуска;
  6. объём двигателя;
  7. расположение руля;
  8. сведения о нахождении транспортного средства в аресте/залоге;
  9. история о количестве владельцев за определённый период времени.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/411778
Теги:
#MegaCom, PR
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