Слушатели более чем из 30 стран прошли обучение в рамках онлайн-стажировки

В рамках международного образовательно-просветительского проекта более 260 слушателей из 30 стран приняли участие в Международной онлайн-стажировке на базе лучших практик-центров открытого образования.

В рамках реализации проекта "Формирование стажировочных площадок по развитию центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Российской Федерации и за рубежом, включая распространение лучших практик", исполнителем которого является ООО СП "Содружество" при поддержке Минпросвещения России, педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующие образование на русском языке за рубежом, более чем из 30 стран прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе "Международная онлайн-стажировка на базе лучших практик центров открытого образования".

Обучение было проведено в формате международной онлайн-стажировки. У слушателей была возможность изучить передовой опыт центров открытого образования на русском языке у коллег из Турции, России, Египта, Сербии, Узбекистана, Армении. В процессе обучения слушатели курсов имели возможность обменяться опытом для совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения современными практиками обучения русскому языку и на русском языке.

В рамках работы педагогам были представлены не только методические наработки, но и элементы творчества, фольклора, культурные традиции, а также фрагменты открытых уроков.