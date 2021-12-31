Монетные "чудо-звери кошачьей породы" встречают Год Тигра

Почему тигры так популярны в дизайне многих древних монет? Дело в том, что в Древнем мире и в Средневековье считалось, что тигры, символизируя силу и храбрость, наделяют аналогичными качествами своих владельцев. Правда, определить вид хвостатого животного не всегда удается: лев, тигр или рысь? И осторожные ученые называют такие изображения "зверь кошачьей породы".

Зато безукоризненно точные изображения тигра на монетах в последнее время размножаются, как… Ковидный вирус поминать не будем, скажем: "Как кошки".

И связано это с тем, что в восточном календаре есть Год Тигра, и каждые 12 лет они появляются на коллекционных монетах во многих странах мира. Восточный календарь предрекает: чтобы очередной год выдался благополучным надо иметь талисман с изображением животного, которому он посвящен.

Например, на кроне острова Мэн 1998 года, кроме портрета хищника еще и указано для тех, кто не понял: "Год Тигра". Новогодние монеты с тигром представляют и 100 шиллингов Уганды, и 10 шиллингов Сомали.

Вторая причина широкой популярности хищника в нумизматике вызвана стремительным исчезновением его в живой природе. Республика Того на 500 франках призывает к защите диких животных. Ей вторит и легенда (то есть надпись) на монете островов Кука "Мир под угрозой исчезновения дикой природы".

Банк России в серии "Красная книга" поместил амурского тигра. Памятная монета Малайзии посвящена 75-летию национального парка "Таман Негара", где в природной среде обитают азиатские слоны и малайские тигры. Мелкая монетка Бангладеш достоинством в 25 пойш с головой королевского бенгальского тигра демонстрирует его как национальное достояние.

В моей коллекции монет хранились еще несколько красивых монет из России, Казахстана и других стран с изображениями тигров. Но в связи с тем, что сын родился в год Тигра, несколько монет переданы наследнику. Как знать, может средневековые поверья верны?