Военные РФ в КР приняли участие в памятном мероприятии

Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант"в Кыргызстане приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 42-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Мероприятие, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, прошло у мемориала воинам-интернационалистам в парке имени Ата-Тюрка в Бишкеке.

Представители личного состава "Канта" и юнармейцы возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин прочитал молитву об упокоении душ военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга.

Церемония завершилась троекратным оружейным залпом, произведенным военнослужащими роты Почетного караула Вооруженных сил Кыргызской Республики.

В эти же дни российские военные поздравили детей из малоимущих семей, проживающих в селе Люксембург Ысык-Атинского района Чуйской области. Это было сделано в ответ на просьбу сельской оказать гуманитарную помощь семьям, находящимся в затруднительном положении. Военные летчики собрали более 70 праздничных подарков, которые затем передали ребятишкам.

Объединённая российская военная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ в Центральноазиатском регионе. И выполняет задачи по обеспечению безопасности его территории и воздушного пространства. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.