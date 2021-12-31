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Совет ректоров ведущих аграрных вузов СНГ подвел итоги работы за год

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- Евгений Денисенко
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В канун Нового года состоялось заседание Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ. Руководители профильных университетов в онлайн-формате подвели итоги 2021 года и обозначили основные задачи на 2022-й

В заседании приняли участие главы 19 вузов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Доклады представили руководители Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Казахского национального аграрного исследовательского университета, Азербайджанского государственного аграрного университета, Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина, Национальной академии наук Кыргызстана и Государственного аграрного университета Молдовы.

На заседании обсуждены наиболее значимые достижения высших учебных заведений стран Содружества. Собеседники отметили, что в последнее время аграрные вузы активно развиваются как исследовательские и предпринимательские университеты, улучшают свои позиции в мировых и национальных рейтингах.

Между руководством этих вузов достигнута договоренность о продолжении работы по обмену опытом развития аграрного образования и науки. Намечены задачи на предстоящий год, в числе которых – формирование концепции цифрового университета, развитие инноваций в АПК и внедрение результатов НИР в производство.

Также в 2022 году представители вузов СНГ примут участие в Международном конгрессе по безопасному и устойчивому сельскому хозяйству в эпоху ускоренного изменения климата, который пройдёт на базе Азербайджанского государственного аграрного университета.


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URL: https://www.vb.kg/411783
Теги:
СНГ
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