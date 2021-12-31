Новый год на экране: 13 фильмов для хорошего настроения

Новогодние каникулы кыргызстанцев продлятся с 1-го по 9 января – целых девять дней. Чтобы вам не было скучно, в нашем материале мы собрали самые яркие фильмы, среди которых каждый найдет что-то себе по душе.

"Один дома" (США, 1990)

Лучший вариант, чтобы посмеяться и поностальгировать: сложно в это поверить, но фильм снят 31 год назад!

Фильм, снятый режиссером Крисом Коламбусом. Это самая любимая рождественская комедия для миллионов людей по всему миру. Спустя три с лишним десятилетия этот фильм успел стать легендарным.

Действия фильма разворачиваются на кануне Рождества. Большая семья собирается отправиться в путешествие из Чикаго в Европу. Хаотичные сборы приводят к тому, что родители забыли одного из детей дома. Юное создание по имени Кевин не растерялся и продемонстрировал свою изобретательность. А когда в дом влезли два грабителя, они многократно пожалели о встречи с Кевином.

"Плохой Санта" (США. 2003)

Комедия режиссера Терри Цвигоффа. В качестве исполнительных продюсеров выступили братья Коэн, главные роли исполнили Билли Боб Торнтон и Тони Кокс. Фильм был номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Вили был необычным Санта Клаусом. Каждый год, когда приходит Рождество, он со своим напарником грабил очередной универмаг. В прошлом он сидел в тюрьме, поменял не одну жену, а на данный момент имеет статус пьяницы и бабника. Он на самом деле самый ужасный и самый плохой Санта! Но в конце концов и у таких отпетых хулиганов должен быть шанс на исправление ошибок, особенно под Рождество. Вилли встречает мальчика, который искренне верит, что он – настоящий Санта-Клаус. Поняв, что отвертеться от паренька не получится, Вилли начинает творить добро.

"Карнавальная ночь" (СССР. 1956)

Советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова. Это его первый самостоятельный художественный фильм, вышедший на большой экран, и вторая роль Людмилы Гурченко (после дебюта в фильме "Дорога правды"). Фильм стал лидером советского кинопроката в 1956 году с общим числом проданных билетов 48,64 миллиона.

Сегодня невозможно себе представить список новогодних русских фильмов без этой кинокартины и без песни Людмилы Гурченко про "Пять минут".

"Ирония судьбы, или С легким паром!" (СССР. 1976)

Советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова, созданный в 1975 году и впервые показанный в Советском Союзе 1 января 1976 года.

Фильм является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…".

Много десятилетий подряд рейтинги лучших новогодних фильмов возглавляет именно этот фильм. Пожалуй, каждый наблюдал эту историю про перепутанные квартиры хотя бы однажды в жизни – не лишним будет вспомнить об этом вновь в этом году. Ну а если еще есть те, кто не видел "Иронию судьбы", то обязательно стоит посмотреть фильм, чтобы понимать "контекст" многих новогодних шуток.

"Ёлки" (Россия. 2010)

"Ёлки" впервые вышли на экраны в 2010 году и сразу полюбились зрителям своим душевным юмором и комичным дуэтом Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

"Морозко" (СССР. 1964)

Советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького в 1964 году режиссером Александром Роу по мотивам русской народной сказки "Морозко".

Премьера фильма в СССР состоялась 24 марта 1965 года.

После такого необычайно сложного года сказка лишней не будет, а уж такая атмосферная и красивая, как "Морозко", - точно. Смотришь на зимний лес в ней – и невольно чувствуешь запах заснеженных елок, слышишь скрип снега и… "А не холодно ли тебе, девица, не холодно ли тебе, красная?..."

"Духи Рождества" (США.1999)

Одна из наиболее классических экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Как и положено, сварливый и скупой Эбенезер Скрудж переживет визит духов Рождества и изменит свои взгляды на жизнь. Какая зима без сказок? Фильм стоит показать своим детям.

"Эта прекрасная жизнь" (США. 1946)

Оскароносный кинофильм режиссера Фрэнка Капры, снятый в 1946 году по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок". Главный герой фильма, не выдержав череды проблем, решает совершить самоубийство, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь помогла другим людям. Главные роли исполняют Джеймс Стюарт и Донна Рид.

При выходе картины на экраны она не имела успеха у публики, что привело к банкротству продюсерской компании постановщика и спаду его кинематографической карьеры. Однако позже лента приобрела широкую популярность в связи с регулярными показами на американском телевидении (начиная с 1970-х годов) в канун Рождества, что впоследствии станет традицией. Сам Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере.

"Чудо на 34-й улице" (США.1994)

Рождественская комедия наряду с "Этой прекрасной жизнью" одна из самых популярных в США на данную тематику. Сценарий режиссёра Джорджа Ситона по рассказу Валентайна Дэвиса. По его мотивам снято четыре ремейка и поставлен бродвейский мюзикл. Современным зрителям фильм доступен в двух версиях - оригинальной и колоризированной.

Картина удостоена трех "Оскаров" при четырех номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль второго плана (Эдмунд Гвенн), и двух "Золотых глобусов".

В 1995 году внесён в Национальный реестр фильмов. По версии Американского института киноискусства фильм занимает 5-е место в списке "10 лучших фэнтези-фильмов".

Пожалуй, одна из самых теплых и сердечных рождественско-новогодних историй. Юная Сьюзан твердо знает, что Санты не существует – ей на полном серьезе об этом сказала мама. Однако одна-единственная встреча с забавным стариком на 34-й улице сеет сомнение в ее душе, открывая ее сердце вере в чудеса и духу Рождества.

"Рождественские каникулы" (США. 1989)

Американская рождественская комедия 1989 года по сценарию Джона Хьюза. Режиссерский дебют Джеримайи Чечика.

Кларк Гризвольд, главный герой этой невероятно смешной комедии, до мелочей продумал грандиозный план "Самый веселый старомодный семейный праздник Рождества из всех, какие были, есть и будут". Однако Кларк не учел, что он – стихийное бедствие, в присутствии которого розетки искрят, лампы взрываются, а ёлки горят синим пламенем. Знаете, какое Рождество будет в этом году у Гризвольдов? Правильно – им будет очень, очень, очень весело (и немножко страшно).

"Ноэль" (США, Канада. 2004)

Американская драма, снятая режиссером Чеззом Палминтьери.

Искренний фильм о Рождестве в Нью-Йорке. Несколько различных судеб переплетаются в сюжете картины. Здесь есть место всему, как и в каждой жизни: любви и расставаниям, вере в чудеса и жестокой реальности, дружбе и зависти. Очень человечный рассказ, который тронет каждого.

Рождество в Нью-Йорке - самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

"Семьянин" (США. 2000)

Фильм старается ответить на вопрос, что же лучше: быть богатым холостяком или не очень обеспеченным семьянином. Герою Николаса Кейджа жизнь предоставляет возможность испробовать две эти ипостаси и сделать выбор. Вслед за героем вы также можете задать себе этот вопрос – и подумать, как бы вы на него ответили.

"Клаус" (анимация) (Испания. 2019)

Испанский полнометражный анимационный фильм режиссера Серхио Паблоса (англ.)рус., известного как один из создателей франшизы "Гадкий Я" и миньонов. Над мультфильмом работала студия SPA Studios при поддержке Aniventure (англ.)рус.[3], дистрибьютoром выступила компания Netflix.

Очаровательная и трогательная анимационная картина о том, как "один добрый поступок вдохновляет на новые". Наблюдать за захватывающей и веселой историей почтальона Джеспера и игрушечника Клауса, которые взяли и сделали расколотый враждой городишко Смиринсбург самым уютным местом на свете, легко и приятно, история будет интересна (и полезна) всей семье. (Единственное: ближе к финалу покрепче обнимите своих деток и объясните, что же все-таки случилось с Клаусом, если появятся вопросы.)