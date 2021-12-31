Глава МВД Улан Ниязбеков поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков поздравил кыргызстанцев и сотрудников МВД с наступающим новым годом. Текст поздравления приводим ниже:

"Дорогие современники!

Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!

Календарь отсчитывает последние дни уходящего 2021 года. И мы все вместе вспоминаем главные события уходящего года, подводим итоги, определяем перспективы и строим планы на будущее. Новый год самый замечательный праздник, с которым в нашу жизнь входят светлые надежды и ожидания.

Уходящий год был напряженным и одновременно плодотворным, полон значимых событий, и запомнился нам реализованными планами, успехами, решениями сложных вопросов. Благодаря эффективной работе наших сотрудников и

военнослужащих выполнены поставленные задачи по обеспечению общественного порядка и укреплению законности, добросовестной службой мы добились хороших результатов.

В этом году нами проделана большая работа по обеспечению необходимых условий для несения службы, улучшению социальных условий сотрудников милиции. Но пока рано говорить о том, что в ходе проведенной работы

решены все проблемные вопросы. Это только начало, предстоит решить еще много различных организационных и иных вопросов.

Предстоит большая целенаправленная работа по реализации намеченных планов. Проблемы, которые не решались десятилетиями, не могут быть решены за один год. Мы должны уметь извлекать уроки из прошлого чтобы

избегать ошибок. Но тем не менее, хочу поблагодарить сотрудников органов внутренних дел, которые днем и ночью выполняют высокую миссию по обеспечению общественного порядка и безопасности, соблюдению законности.

Сейчас главной задачей является мир и благополучие граждан. Благополучие и безопасность каждого гражданина - показатель результатов в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Сотрудники органов внутренних дел работают день и ночь с целью обеспечения безопасности, защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

Отрадно, что наш мудрый народ, прошедший долгий путь, несмотря на все трудности, с присущим ему сплоченностью, оптимизмом и верой в лучшее подает пример подлинной толерантности. Уверен, наш народ сможет преодолеть все трудности и Кыргызстан войдет в число развитых стран мира.

Продолжая путь наших предков, претворяя в жизнь намеченные цели и задачи, необходимо вместе приложить все усилия для роста и развития нашей страны, укрепления суверенитета, чтобы уверенно двигаться по пути преобразований.

В уходящем году в нашей стране произошли важные и наиболее значимые события, в рамках возложенных на органы внутренних дел полномочий в прошедшем году первостепенное внимание уделялось выполнению задач, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, соблюдению законности в период проведения выборов Президента Кыргызской Республики в январе 2021 года, и в период выборов депутатов Жогорку Кенеша в ноябре текущего года. В 2020 году повсеместно прошли торжественные мероприятия по случаю 30-летия независимости Кыргызской Республики. Во время всех этих мероприятий государственного масштаба сотрудники органов внутренних дел четко и добросовестно выполняли возложенные на них обязанности.

Особо хочу поблагодарить наших сотрудников, которые обеспечивали правопорядок, безопасность граждан и соблюдение законности во время проведения выборов.

Мы вступаем в Новый год с самыми добрыми пожеланиями и светлыми чувствами, с надеждой и оптимизмом. Это семейный и всеми любимый праздник дарит радость общения с близкими и друзьями, и пусть наступающий год будет насыщенным добрыми событиями, прибавит всем сил, здоровья и надежд.

Желаю, чтобы наступающий новый год принес кыргызскому народу здоровье, мир, благополучие и дальнейшее процветание, и чтоб Кыргызстан вошел в число развитых и наиболее безопасных стран мира. А для этого каждый из

нас должен своим трудом вносить вклад в развитие и процветание нашей Родины.

Уважаемые кыргызстанцы! Сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Еще раз поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым 2022 годом! Желаю всем успехов в работе, здоровья, крепкой семьи, благополучия.

Желаю нашей стране счастья, мира и процветания в 2022 году. Пусть Новый год будет годом добра и добрых свершений".