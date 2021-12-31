В Узбекистане Мирзиёев утвердил изменения в Налоговый кодекс

Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Разберемся, что изменится для бизнеса и граждан Узбекистана, сообщают местные СМИ.

Законом был введен специальный рентный налог за добычу полезных ископаемых.

Плательщиками специального рентного налога за добычу полезных ископаемых являются юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных, цветных и радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов и их выделением из техногенных минеральных продуктов, добычей углеводородов.

Ставка данного налога устанавливается в размере 25 процентов к налоговой базе.

Иностранные инвесторы, являющиеся плательщиками данного налога, могут вести налоговый учет в долларах.

Налоговые льготы

Учет налоговых льгот осуществляется через информационные системы и с выдачей специального идентификационного кода.

Алкоголь и табак

Новые налоговые ставки устанавливаются в отношении табачной и алкогольной продукции.

При этом на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы (сигариты), биди, кретеки устанавливаются следующие ставки:

при импорте – 360 000 сумов / 1000 штук + 10 процентов (ранее было 400 000 сумов/1000 штук + 10 процентов);

при производстве – с 1 января 2022 года: 185 000 сумов/1000 штук + 10 процентов, с 1 июня 2022 года: 203 500 сумов/1000 штук + 10 процентов (ранее с 1 октября 2021 года: 185 000 сумов/1000 штук + 10 процентов).

Для водки, коньяка и других алкогольных изделий:

при импорте за 45 000 сумов/1 литр (ранее за 50 000 сумов/1 литр);

при производстве (за 1 дал готовой продукции) с 1 января 2022 года - 125 100 сумов, с 1 июня 2022 года – 138 000 сумов (ранее с 1 октября 2021 года-125 100 сумов).

Акциз на сахар и мобильную связь

Акцизы на услуги мобильной связи и сахар оставлены без изменений (15 и 20 процентов соответственно).

Освобождение от налогов

В налоговых льготах установлено, что не подлежат налогообложению:

доходы налогоплательщика и заработная плата, направляемые на образовательные кредиты, полученные в банках для обучения в профессиональных и высших учебных заведениях;

доход от сдачи в аренду жилья студентам;

суммы заработной платы и другие доходы налогоплательщика, до 8-кратного размера БРВ, которые будут направлены на выплату членских взносов в международных организациях, а также платежи негосударственным образовательным учреждениям за переподготовку и повышение квалификации.

Налог на имущество

Налог на имущество юридических лиц снижен с 2% до 1,5%, на объекты, строительство которых не завершено в нормативный срок, – с 4% до 3%.

Имущество, находящееся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождается от налогообложения.

Земельный налог

В период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года предприятия общественного питания освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц.

Социальный налог

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в районах республики (за исключением города Ташкента), установленная ставка социального налога применяется в размере 50 процентов от БРВ с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года.