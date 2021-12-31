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Парад политических успехов: Алмазбек Атамбаев

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- Анвар Ажиев
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Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Алмазбек Атамбаев

Как бы парадоксально это ни звучало, но для находящегося в тюрьме бывшего президента Алмазбека Атамбаева 2021 год стал тоже достаточно удачным с точки зрения политики.

Его партия – "Социал-демократы" - стала сенсацией выборов в Бишкекский городской кенеш (БГК). Партия набрала в столице чуть больше 8 процентов голосов избирателей и прошла в БГК. В числе городских депутатов теперь младший сын Атамбаева – Кадыр.

В каком-то смысле это реванш Атамбаева. Осужденный политик в свое время лишился СДПК, которая должна была стать политическим наследием - партия просто развалилась. Вместе с этим объединением исчезли значительные финансовые и человеческие ресурсы, которыми в свое время располагали атамбаевцы. Несмотря на это, молодое партийное объединение, связанное с Алмазбеком Атамбаевым, сумело собрать симпатии электората.

Кроме того, на выборах в ЖК по единому избирательному округу победил старший сын Алмазбека Шаршеновича – Сеид Атамбаев. Это внушительная победа бывшего президента, находящегося в настоящее время в тюрьме, что бы там ни говорили.


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URL: https://www.vb.kg/411796
Теги:
Алмазбек Атамбаев, парламент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, экс-президент, Сеидбек Атамбаев
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