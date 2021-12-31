Парад политических успехов: Сооронбай Жээнбеков

Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Сооронбай Жээнбеков

Для Сооронбая Жээнбекова 2021 год успешен уже потому, что ему удалось избежать задержания по делу проекта "Кумтор".

В августе его всего лишь допросили в ГКНБ и отпустили. Госкомитет национальной безопасности тогда отмечал, что Жээнбекова вызвали в качестве свидетеля, поскольку в 2017 году, когда был подписан очередной договор по Кумтору с Centerra, он занимал должность премьер-министра страны.

Его брату Асылбеку Жээнбекову повезло меньше. Его задержали еще в июне, и под арестом он провел несколько месяцев – до 9 декабря, когда суд освободил его, поскольку парламентарии ЖК VI созыва не дали согласия на привлечение его к ответственности.

Кроме того, что Сооронбаю Жээнбекову удалось избежать ареста, других особых достижений у него не было. Он особенно нигде не "светился". И сегодня многие считают, что он окончательно вышел в тираж. Но это не совсем так: если вдруг произойдет революционная смена власти, то он, пожалуй, единственный политик, который устроил бы старую элиту во главе Кыргызстана. При этом такой вариант подошел бы и нашим международным партнерам – россиянам, китайцам, американцам, они все работали с Сооронбаем Жээнбековым.

Так что Жээнбекова нельзя сбрасывать со счетов. Тем более он стал родственником Акылбека Жапарова.