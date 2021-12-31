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В Кыргызстане образован Институт нормотворчества и верховенства права

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- Бакыт Басарбек
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Образован Институт нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях повышения качества и эффективности нормотворческой деятельности кабинета министров Кыргызской Республики, внедрения научных подходов в нормотворческих процессах.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 17, 22 Конституционного закона Кыргызской Республики "О кабинете министров Кыргызской Республики" принято решение об образовании Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Одновременно утверждено Положение об Институте нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/411798
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