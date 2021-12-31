В Кыргызстане образован Институт нормотворчества и верховенства права

Образован Институт нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях повышения качества и эффективности нормотворческой деятельности кабинета министров Кыргызской Республики, внедрения научных подходов в нормотворческих процессах.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 17, 22 Конституционного закона Кыргызской Республики "О кабинете министров Кыргызской Республики" принято решение об образовании Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Одновременно утверждено Положение об Институте нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.