"Тигры" и "тигрицы" кыргызской политики

Говорят, что в свой год "тигры" могут рассчитывать на максимальную удачу. Интересно, почувствуют ли на себе это везение отечественные политики, родившиеся в год Тигра.

vb.kg сделал подборку из наиболее известных представителей политической элиты - "тигров". Как оказалось, таковых не так уж и много.

Роза Отунбаева, родилась в августе 1950 года, в год Белого Металлического Тигра. В нашей стране на сегодня она, пожалуй, самая титулованная "тигрица" в политической среде, поскольку в свое время возглавляла Временное правительство и занимала пост президента переходного периода.

Сейчас она активно занимается общественной и благотворительной деятельностью через собственный фонд инициатив. На политические должности не претендует, но озвучивает свое мнение по вопросам, которые важны для жизни страны.

Исмаил Исаков также родился в год Металлического Тигра. В Кыргызстане он занимал должность бывшего министра обороны, был депутатом парламента, а также секретарем Совета безопасности КР.

В 2010 году, когда генерала Исакова обвинили в злоупотреблении служебным положением, Эдиль Байсалов, находившийся тогда в изгнании, характеризовал его как лучшего министра обороны за годы независимости КР, коренным образом обновившего вооруженные силы, восстановившего боеспособность армии и прекратившего разгул коррупции.

В настоящее время он является политической партии "Азаттык", баллотировавшейся на недавние выбор в ЖК.

Искендер Матраимов, депутат ЖК VI, а теперь уже и VII созыва, родился в 1962 году - в год Водяного Тигра. Он является членом влиятельного семейного клана. Известность Матраимова напрямую связана с его младшим братом Райымбеком Матраимовым, ставшего героем антикоррупционного журналистского расследования.

Райымбека Матраимова задержали в октябре 2020 года по обвинениям в коррупции после смены власти в Кыргызстане. В тот же день бывшего чиновника отпустили под подписку о невыезде после согласия сотрудничать со следствием. Тогда же в ГКНБ рассказали, что Матраимов причинил государству ущерб в 2 миллиарда сомов. К декабрю Матраимов возместил этот ущерб - частично деньгами, частично своими квартирами и торговым центром.

В один год с Искендером Матраимовым родились бывшая вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова и председатель Ассоциации НПО Токтайым Уметалиева.

Обе "тигрицы" все еще довольно активно участвуют в политической жизни республики. На минувших парламентских выборах Ибраимова баллотировалась в депутаты в составе партии "Азаттык". Токтайым Уметалиева также шла на выборы со своей партией "Жашасын Кыргызстан". Обе, впрочем, не получили заветные мандаты.

Тазабек Икрамов, являвшийся депутатом ЖК VI созыва и прошедший в новый парламент, родился в январе 1974 года – в год Деревянного Тигра.

Он стал любимцем прессы в 2019 году, когда в парламенте обсуждался пресловутый марш 8 марта, в котором приняли участие представители ЛГБТ-сообщества. В привычном для себя стиле Икрамов призвал коллег к защите национальных ценностей. Причем он настолько возмутился участием в марше представителей ЛГБТ-сообщества, что просто не смог выговорить слово "гомосексуализм", хотя и пытался.

"Я хочу сказать, что это очень нехорошее явление. Согласно принятому в апреле 2014 года закону о гомосеку... сексалю... гомос... ммм... про гомосекс... запрещена пропаганда в СМИ и общественных местах", - сказал тогда Икрамов.

Жанарбек Акаев родился в декабре 1986 года - в год Огненного Тигра. Свою карьеру он начинал корреспондентом в "Радио Азаттык", а затем работал пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. В ЖК VI созыва был избран по списку СДПК. В 2020-м возглавил партийный список "Ата Мекена", а в этом году баллотировался уже от новосозданной партии "Альянс".

В этом году он снова получил мандат народного избранника. Правда, не без трудностей: для этого Акаеву пришлось судиться с ЦИК, которая собиралась отдать заветный депутатский значок женщине – члену партии "Альянс" - по гендерной квоте. Проход в ЖК получился бесславным, что, похоже, совершенно не волнует Жанара Акаева и его сопартийцев-мужчин, которые поставили под сомнение состоятельность партии, устроив скандал вокруг мандата.

Самый молодой в списке политических "тигров" КР Темирлан Султанбеков родился в сентябре 1998 года – в год Земляного Тигра. Эрудированный и амбициозный лидер "Социал-демократов" не баллотировался на выборы в ЖК из-за изменении Конституции, а именно из-за повышения возрастного порога для кандидатов в депутаты. Впрочем, он не сбавил оборотов своей политической активнгости - сейчас Султанбеков активно критикует действия власти в социальных сетях.