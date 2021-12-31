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Инструкция по сборке салата оливье от IKEA

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- Анастасия Карелина
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Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома порадовала своих поклонников инструкцией по сборке салата, без которого просто невозможно представить Новый год.

Как известно, всю мебель знаменитой компании можно собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, вложенной в каждую упаковку. Это главное достоинство IKEA. Спецы IKEA оказались людьми с чувством юмора, и собирать по инструкции предлагают не только предметы интерьера, но и любимейший миллионами людей во всем мире салат оливье.

И даже, если вы не поклонник IKEA, инструкция по сборке оливье в последний день уходящего года будет как нельзя кстати!


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URL: https://www.vb.kg/411806
Теги:
Новый год, Швеция, в мире
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