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Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом

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- Александра Василькова
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"2021 год ознаменован позитивной динамикой российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Убежден, что мы будем и далее успешно наращивать многоплановое сотрудничество между Россией и Кыргызстаном - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Садыру Жапарову здоровья и успехов, а всем кыргызстанцам - мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/411807
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Новый год, президент, Россия, Кыргызстан
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