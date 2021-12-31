Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"2021 год ознаменован позитивной динамикой российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Убежден, что мы будем и далее успешно наращивать многоплановое сотрудничество между Россией и Кыргызстаном - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Садыру Жапарову здоровья и успехов, а всем кыргызстанцам - мира и процветания.