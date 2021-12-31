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Улукбек Маматаев: Нынешний созыв ЖК пока уступает прошлому (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Лидер политической партии "Ак калпак" и экс-кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Улукбек Маматаев предположил, что нынешний состав парламента по качеству скорее хуже, чем предыдущий. Свое мнение по этому поводу он сказал в интервью редакции vb.kg.

"Пока складывается впечатление, что прошлый созыв был лучше. Тем не менее, я желаю удачи новым депутатам. Время покажет, возможно, я ошибаюсь в своей оценке. В любом случае мы должны поддерживать друг другу и тем более молодых депутатов", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/411810
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Улукбек Маматаев
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