Улукбек Маматаев: Нынешний созыв ЖК пока уступает прошлому (видео)

Лидер политической партии "Ак калпак" и экс-кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Улукбек Маматаев предположил, что нынешний состав парламента по качеству скорее хуже, чем предыдущий. Свое мнение по этому поводу он сказал в интервью редакции vb.kg.

"Пока складывается впечатление, что прошлый созыв был лучше. Тем не менее, я желаю удачи новым депутатам. Время покажет, возможно, я ошибаюсь в своей оценке. В любом случае мы должны поддерживать друг другу и тем более молодых депутатов", - сказал он.