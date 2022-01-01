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Тяжелая атлетика теряет вес в Кыргызстане

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- Вячеслав Аникин
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Во Дворце спорта прошел XXXIII международный турнир по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева. Продемонстрировать свое мастерство вызвались 140 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Нидерландов и нашей страны.

Признаюсь, на эти состязания хожу только ради уважения к нашему легендарному атлету. На турнир стали приезжать спортсмены, скажем так, средней руки, а потому внимание болельщиков и журналистов к нему ослабло.

Эта ситуация причиняет сильную душевную боль и самому Каныбеку Осмоналиеву. На прошедших состязаниях он в сердцах заявил корреспонденту "Вечернего Бишкека":

- От моего турнира уже давно отвернулись руководители Федерации тяжелой атлетики Кыргызстана. Они заняты своими делами. Даже на открытие соревнований не пришли. Тяжелая атлетика республики сейчас почти полностью оказалась в руках одной семьи - Молдодосовых - Майназаровых. Они думают, что турнир нужен только мне. Но это совсем не так. В спорте я давно все сказал. Если бы они сильно захотели, то Международная федерация могла бы присвоить нашим соревнованиям категорию "А" и даже сделать их лицензионными, предолимпийскими. Несколько лет назад я почти во всех регионах республики открыл секции по тяжелой атлетике, но без поддержки федерации они закрылись.

Антагонизм между легендарным штангистом и семьей Молдодосовых - Майназаровых существует давно, он сильно сдерживает развитие тяжелой атлетики в нашей стране. Но спортивные чиновники и не думают разрешить давнишний конфликт, который действительно мешает появлению одаренных спортсменов, таких, какими были в свое время Каныбек Осмоналиев, Улан и Султан Молдодосовы, Усен Майназаров.

Женщины на турнире выявляли сильнейших в семи весовых категориях, и только в двух из них победили кыргызстанки. На высшую ступень пьедестала почета смогли подняться Канышай Алмазбек кызы из Республиканского спортивного колледжа (весовая категория до 81 килограмма) и представительница бишкекской дружины Татьяна Мельниченко (71).

Мужчины боролись за медали в девяти весовых категориях. Золотые награды смогли завоевать пять кыргызстанцев. Уверенно, с обнадеживающими результатами выступил представитель токмакской школы тяжелой атлетики Асатбек Мамытакунов (55).


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URL: https://www.vb.kg/411812
Теги:
Каныбек Осмоналиев, тяжелая атлетика, Кыргызстан
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