Назван срок регистрации новой российской вакцины от COVID-19

Новая российская вакцина от COVID-19 "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала наступающего года. Соответствующий срок назвала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

"Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения", - пояснила она в эфире телеканала "Россия 24". Срок регистрации в первом квартале объясняется необходимостью наблюдать за теми, кого привили в августе или сентябре.

Она рассказала также, что среди тех, кто привился вакциной от ФМБА в рамках испытаний, заболевших пока не наблюдается. "Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе", - заявила Скворцова. При этом она уточнила, что первым добровольцам сделали прививки около 100 дней назад. В рамках исследования было привито порядка 150 тысяч человек.