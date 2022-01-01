В Бишкеке на центральной площади "Ала-Тоо" прошел праздничный концерт

31 декабря на центральной площади "Ала-Тоо" состоялся праздничный концерт. В лучших традициях горожан и гостей с Новым Годом поздравили солисты, творческие коллективы управления культуры столичной мэрии. Праздничные хиты представили известные эстрадные исполнители: Замир Арыкбаев, Кайрат Примбердиев, Айдана Дека, Аваз Акимов, Нурлан Насип, Талант Кадыров, Чолпон Талипбек, Гульнара Тойгонбаева, Бактияр Токторов, Айчурок Иманалиева, Иса Омуркулов и другие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Встретить Новый 2020 год на главной площади вместе с горожанами и гостями столицы пришли мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, вице-мэры, акимы районов и руководители городских служб.

В 23.50 кыргызстанцев поздравил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Для удобства горожан до 01:00 часов работал общественный транспорт.

На площади дежурили карета скорой помощи и один пожарный расчет, бригады МП "Тазалык", МП "Бишкексвет", общественный порядок обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.