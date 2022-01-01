Азиз Алиев заболел коронавирусом

Заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев находится на самоизоляции после положительного ПЦР-теста. Об этом сообщили в администрации президента.

"Заместитель Председателя Кабинета Министров Азиз Аалиев находится на домашнем карантине.

Сегодня в обед у него выявлен положительный ПЦР тест на COVID-19.

Сотрудникам Администрации Президента Кыргызской Республики и сотрудникам профильных государственных органов Кыргызской Республики, имевших в последние дни контакт с заместителем Председателя Кабмина, рекомендовано пройти ПЦР-тест и ограничить социальное общение, использовав выходные дни для самоизоляции".