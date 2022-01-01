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Азиз Алиев заболел коронавирусом

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев находится на самоизоляции после положительного ПЦР-теста. Об этом сообщили в администрации президента.

"Заместитель Председателя Кабинета Министров Азиз Аалиев находится на домашнем карантине.

Сегодня в обед у него выявлен положительный ПЦР тест на COVID-19.

Сотрудникам Администрации Президента Кыргызской Республики и сотрудникам профильных государственных органов Кыргызской Республики, имевших в последние дни контакт с заместителем Председателя Кабмина, рекомендовано пройти ПЦР-тест и ограничить социальное общение, использовав выходные дни для самоизоляции".


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URL: https://www.vb.kg/411817
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, Кабинет министров
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