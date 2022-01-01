Финансист предсказал судьбу криптовалют в 2022 году

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов предсказал судьбу криптовалют в 2022 году. По его словам, ожидаются большие перемены – биткоин утратит свои позиции, появится полноценный цифровой юань, чьи пилотные проекты тестирования успешны, передает РИА Новости.

Финансист также отметил, что в наступившем году Центробанк России планирует перейти к тестированию цифрового рубля. Он назвал это экономически перспективным проектом.

Появление африканских криптовалют, несмотря на заявления об их создании, маловероятно, добавил Ордов, поскольку за ними должна стоять развитая экономическая и правовая система.

"Если мы говорим о конкуренции национальных цифровых валют с все более популярными криптовалютами, то пока только меры запрета и ограничений создают преимущества для государственных валют, но вечно так продолжаться не может", - подчеркнул эксперт.

Ордов предсказал, что на смену биткоина лидерские позиции займет эфириум, если протокол Proof of Stake, не зависящий от мощности оборудования, покажет себя успешно. Таким образом, отпадет необходимость в большом количестве энергии для защиты блокчейна, а его производительность превысит все известные платежные системы.

Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет. Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.

Источник: lenta.ru