За новогодние сутки в Кыргызстане родилось 265 детей

За сутки в Кыргызстане прошли 264 родов, из них одна двойня родилась в Городском перинатальном центре Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, всего за новогодние сутки в республике родилось 265 детей: 144 мальчика и 121 девочка.

"Первыми родились в Таласской областной объединенной больнице (00:01ч) мальчик весом 3,160 кг. и в Центре общеврачебной практики Сузакского района (Джалал-Абадская область) в 00:05 ч. мальчик весом 3,600 килограмма.

Самое большое количество родов произошло в Джалал-Абадской области, на свет появились 64 младенца. В Бишкеке - 56 детей".