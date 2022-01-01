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За новогодние сутки в Кыргызстане родилось 265 детей

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- Бакыт Басарбек
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За сутки в Кыргызстане прошли 264 родов, из них одна двойня родилась в Городском перинатальном центре Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, всего за новогодние сутки в республике родилось 265 детей: 144 мальчика и 121 девочка.

"Первыми родились в Таласской областной объединенной больнице (00:01ч) мальчик весом 3,160 кг. и в Центре общеврачебной практики Сузакского района (Джалал-Абадская область) в 00:05 ч. мальчик весом 3,600 килограмма.

Самое большое количество родов произошло в Джалал-Абадской области, на свет появились 64 младенца. В Бишкеке - 56 детей".


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URL: https://www.vb.kg/411823
Теги:
Минздрав, родильный дом, Кыргызстан
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