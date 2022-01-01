Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет к возбудителю COVID-19, пишет издание Japan Times.

Над препаратом работает группа ученых из Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохары. За основу они взяли вакцину против оспы, разработанную еще в 18 веке в Великобритании и применявшуюся в Японии вплоть до 1976 года. Задумка исследователей в том, чтобы внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.

В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили препарат на основе рекомбинантного вируса осповакцины и содержащий ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев вакцинированные особи демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения вируса. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительная средняя продолжительность жизни грызунов.

"Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта", - заявил Кохара в интервью газете.

Кроме этого, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, показал, что она защищает приматов от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких был ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя семь дней после заражения.

Теперь ориентировочно в 2023 году компания Nobelpharma Co намерена провести первую и вторую фазы клинических испытаний разработки при участии от 150 до 200 волонтеров, в том числе переболевших и полностью вакцинированных другими препаратами.

По словам профессора Кохары, помимо длительного иммунного ответа, другое большое преимущество новой вакцины - ее можно долго хранить в сухом виде при комнатной температуре.

Источник: РИА новости