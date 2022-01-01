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Не пойман - не вор. Улан Примов придумал новый способ подкупа голосов?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-кандидат в депутаты по Алайскому избирательному округу Дайырбек Орунбеков обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой принять меры в отношении своего бывшего соперника, а ныне депутата Улана Примова, который, по его словам, уже начал бесплатно раздавать уголь жителям Алайского района, который был обещан им во время избирательной агитации. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Улан Примов во время выборов через агитаторов обещал избирателям раздать бесплатно уголь после выборов, точнее, он покупал в долг голоса граждан. И вот теперь он возвращает свои долги.

Камчыбек Ташиев заявлял, что нарушители закона даже после выборов понесут ответственность. Так пусть теперь сдержит слово и примет меры против депутата, использовавшего новый метод подкупа голосов.

Если не обуздать этот новый метод, то на следующих выборах его будут использовать повсеместно.

Улана Примова неоднократно обвиняли в подкупе голосов во время выборов, но никаких действий предпринято не было.

Уважаемый Садыр Жапаров, если вы не хотите, чтобы прошедшие выборы поставили под сомнение, то соответствующие органы должны проверить эти факты.

Я не борюсь за мандат, а выступаю исключительно ради справедливости, ради того, чтобы этот новый метод подкупа голосов был искоренен.

В Кара-Кульдже на территории комплекса "Токтосун-Ата" распологался избирательный штаб У. Примова. Теперь вот здесь раздают уголь", - написал Орунбеков.


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URL: https://www.vb.kg/411826
Теги:
Алайский район, выборы, Улан Примов
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