Украинец проявил себя на покерном турнире в Лас-Вегасе

Украинец Руслан Рогожин принял участие в международном соревновании Wynn Winter Classic, где занял одно из призовых мест. Его выигрыш составил более 10 тысяч долларов США.

Напомним, что заведение Лас-Вегаса под названием Wynn организовало серию межнациональных состязаний. Всего она включает 11 соревнований и сателлиты. В декабре произошла финальная схватка по Безлимитному Холдему. Первичный взнос составил 400 долларов. В последнем соревновании приняли участие 9 игроков. В конце финала осталось всего 2 участника – Давид Перес родом из Испании и Руслан Рогожин. Украинец получил второе место и приз в размере 10 600 долларов.

По заявлениям журналистов, Руслан Рогожин начинал свой путь принимая участия в турнирах по спортивному покеру, которые проводили онлайн-казино Украины. Такие турниры дают возможность получить нужный опыт, не рискуя собственными сбережения. Для участия в турнире необходимы специальные пароли, которые можно найти использовав на сайте игровых клубов, таких как SuperBoss промокод, компания проводит турниры по спортивному покеру минимум один раз в неделю.

Что надо знать о главном турнире в спортивном покере?

Самый масштабный турнир по спортивному покеру регулярно проводятся в заведениях Лас-Вегаса. В них принимают участие профессиональные игроки со всего мира. Напомним, что самым масштабным покерным соревнованием считается World Series of Poker. В нем принимают участие лучшие из лучших. Самые опытные игроки собираются в Лас-Вегасе, чтобы попробовать свои силы.

В этом году лучшим игроком серии WSOP стал американский покерист Джош Арье. Он завоевал 2 золотых чемпионских браслета, 7 раз выходил за финальный стол и 12 раз попадал в призеры. Обладатель титула "Игрок года WSOP", считается неофициальным чемпионом Мира в этом виде покера. Серебренным призером года стал Фил Хельмут.