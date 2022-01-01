Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 95.20 - 96.65

Украинец проявил себя на покерном турнире в Лас-Вегасе

60  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинец Руслан Рогожин принял участие в международном соревновании Wynn Winter Classic, где занял одно из призовых мест. Его выигрыш составил более 10 тысяч долларов США.

Напомним, что заведение Лас-Вегаса под названием Wynn организовало серию межнациональных состязаний. Всего она включает 11 соревнований и сателлиты. В декабре произошла финальная схватка по Безлимитному Холдему. Первичный взнос составил 400 долларов. В последнем соревновании приняли участие 9 игроков. В конце финала осталось всего 2 участника – Давид Перес родом из Испании и Руслан Рогожин. Украинец получил второе место и приз в размере 10 600 долларов.

По заявлениям журналистов, Руслан Рогожин начинал свой путь принимая участия в турнирах по спортивному покеру, которые проводили онлайн-казино Украины. Такие турниры дают возможность получить нужный опыт, не рискуя собственными сбережения. Для участия в турнире необходимы специальные пароли, которые можно найти использовав на сайте игровых клубов, таких как SuperBoss промокод, компания проводит турниры по спортивному покеру минимум один раз в неделю.

Что надо знать о главном турнире в спортивном покере?

Самый масштабный турнир по спортивному покеру регулярно проводятся в заведениях Лас-Вегаса. В них принимают участие профессиональные игроки со всего мира. Напомним, что самым масштабным покерным соревнованием считается World Series of Poker. В нем принимают участие лучшие из лучших. Самые опытные игроки собираются в Лас-Вегасе, чтобы попробовать свои силы.

В этом году лучшим игроком серии WSOP стал американский покерист Джош Арье. Он завоевал 2 золотых чемпионских браслета, 7 раз выходил за финальный стол и 12 раз попадал в призеры. Обладатель титула "Игрок года WSOP", считается неофициальным чемпионом Мира в этом виде покера. Серебренным призером года стал Фил Хельмут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411827
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  