В Ташкенте неизвестные подожгли огнетушитель для фейерверка

В Новогоднюю ночь в центре Ташкента неизвестные подожгли огнетушитель, чтобы использовать его в качестве фейерверка. Три человека госпитализированы, сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января во время празднования Нового года неизвестные подожгли огнетушитель на проезжей части возле торгового центра "Самарканд дарвоза". В результате он разорвался и травмировал трех человек, которые снимали происходящее на мобильные телефоны.

У одного из пострадавших произошел разрыв пяточной кости (возраст – 22 года), другой получил травму мягких тканей живота (23 года), у третьего оторвало пальцы правой стопы (15 лет). Пострадавших госпитализировали.

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности людей, которые подожгли огнетушитель.