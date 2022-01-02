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В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида

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Опасный астероид Апофис подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников весной 2029 года. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Диаметр астероида составляет почти 400 м, а вес - более 30 т.

Согласно прогнозам специалистов ВНИИ ГОЧС, момент максимального приближения Апофиса, названного в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа, произойдет 13 апреля, сразу после Дня космонавтики. При этом его скорость достигнет 7,42 км/с. Отмечается, что энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 Мт.

"Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м/с", - цитирует экспертов "РИА Новости".

Ранее, 1 января, газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида. Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второе небесное тело именуется 7482 YD48, оно вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.

23 ноября заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

Источник: Известия


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