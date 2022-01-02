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Врач рассказал о повышающей иммунитет диете

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Бессонные ночи сильно подрывают иммунитет, так как клетки восстанавливаются пока человек спит. Также к сбою в защите организма могут приводить любые хронические воспалительные процессы, например, вирус герпеса, хроническая молочница и даже кариозные зубы. Об этом "Ленте.ру" рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова и дала рекомендации, как питаться, чтобы повысить иммунитет.

Ни один продукт или витамин сам по себе не может влиять на иммунитет, отметила врач. Для иммунитета необходимо сбалансированное и рациональное питание с поступлением в организм всех витаминов.

Белки

Для иммунитета важно адекватное поступление в организм белка, так как это самый главный строительный материал для клеток, рассказала диетолог. Поэтому в рацион обязательно нужно включать мясо, птицу, рыбу и яйца.

Жиры

Также для иммунитета важно, чтобы в организм правильно поступали жиры, например. Должно быть правильное соотношение между Омега-3 и Омега-6, заметила Лушникова. "Когда в избытке поступает Омега-6, это усиливает любые воспалительные процессы в организме. Это загружает иммунитет, и он ослабевает", - рассказала диетолог.

"Нам важно поступление источников Омега-3 - это любая жирная рыба, конопляное, льняное, оливковое мало, а вот подсолнечное масло лучше употреблять крайне редко, потому что оно содержит большое количество Омега-6, - сказала Ольга Лушникова.

Злаки

Врач дала советы по употреблению зерновых и псевдозерновых. По ее словам, в рацион обязательно следует включать гречку, рис, киноа, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, пшено, геркулес. В них содержится большое количество витаминов группы В и микроэлементов. "Главное правило - мы должны выбирать минимально обработанное зерно. Чем меньше обработки, тем больше витаминов и микроэлементов сохраняется. Например, рис лучше выбирать нешлифованный, необработанный, дикий, пропаренный, коричневый, красный", - посоветовала Лушникова.

Овощи и фрукты

Важно пользоваться сезонностью при приеме овощей и фруктов, рассказала диетолог. Так как зимой они в дефиците, в это время года можно использовать замороженные овощные и ягодные смеси. "Это могут быть свои, которые летом заморозили, или которые продаются в магазине. Продукты шоковой заморозки, которые собраны в сезон, как правило, сохраняют витамины. Есть потери, конечно, но они минимальны", - заверила Лушникова.

Диетолог посоветовала обратить особое внимание на клюкву, бруснику и облепиху, так как они не только содержат витамин С, но и обладают антибактериальными свойствами.

Также врач порекомендовала не налегать в сезон на незрелую хурму, которая вяжет, а выбирать более сладкие сорта, такие как королек или шоколадная. По словам Лушниковой, фрукты не стоит есть на голодный желудок, а лучше кушать их после основного приема пищи, чтобы не допускать резкого выброса сахара.

Ферментированные продукты

Защита организма зависит от состояния кишечника, в котором много иммунных клеток. Поэтому врач рекомендовала включить в рацион ферментированные продукты. Но при их выборе всегда обращать внимание на состав, например, искать квашеную капусту без уксуса и сахара.

Кисломолочка

Для кишечника также хороша и кисломолочная продукция, кефир, ряженка, йогурты, обратила внимание Лушникова. Следует выбирать варианты, где в составе есть молоко и закваски с лактобактериями и бифидобактериями. При этом в них не должно быть сахара и лишних добавок.

"Немного твердого сыра в день - тоже хорошо, там много микроэлементов, того же цинка", - отметила она.

Также диетолог посоветовала круглый год пить в профилактической дозировке витамин D и, если человек не доедает рыбы, Омега-3.

"При таком питании на протяжении всего времени, не только зимой, с иммунитетом, в принципе, не должно быть проблем", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/411839
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