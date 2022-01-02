Россиянам посоветовали закупиться валютой после новогодних праздников

Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США. Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров перечислил агентству "Прайм" факторы, благодаря которым стоит приобрести после новогодних выходных валюту развитых стран, в том числе - доллар и евро.

Макаров отметил, что до следующего заседания Банка России, запланированного на 11 февраля, не стоит ожидать серьезного укрепления рубля.

"Локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть сорта Brent упала с максимальных значений 2021 года в 85$ за баррель и торгуется на уровне 71$. На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б.п. до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение - в начале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки", - подчеркивает финансист.

Источник: РИА новости