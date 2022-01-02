Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 95.20 - 96.65

Россиянам посоветовали закупиться валютой после новогодних праздников

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США. Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров перечислил агентству "Прайм" факторы, благодаря которым стоит приобрести после новогодних выходных валюту развитых стран, в том числе - доллар и евро.

Макаров отметил, что до следующего заседания Банка России, запланированного на 11 февраля, не стоит ожидать серьезного укрепления рубля.

"Локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть сорта Brent упала с максимальных значений 2021 года в 85$ за баррель и торгуется на уровне 71$. На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б.п. до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение - в начале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки", - подчеркивает финансист.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411841
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  