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Подполковник полиции из Москвы погиб при запуске новогоднего фейерверка

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Стали известны подробности гибели мужчины при запуске новогоднего фейерверка в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, была установлена личность мужчины - им оказался подполковник полиции, сотрудник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. Погибший работал в органах с 2003 года.

В Новый год полицейский пускал салюты на заднем дворе частного дома в Захаровском районе Рязанской области. Отмечается, что мужчина сам устанавливал пусковую установку, а во время запуска фейерверка произошел взрыв, в результате которого он получил травмы черепа и погиб на месте.

1 января сообщалось, что в Рязанской области мужчина погиб во время запуска новогоднего фейерверка - он получил травму, в результате которой умер на месте инцидента.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/411847
Теги:
Россия
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