Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 95.20 - 96.65

Туркменский президент представил своё новое стихотворение

109  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

+

Туркменские СМИ сообщают, что президент Гурбангулы Бердымухаммедов прочитал свое новое творение, созданное к концу уходящего 2021 года своей сначала своей семье. Это его второе стихотворение за месяц. Предыдущее президентское произведение "Оружие, молчи!", представленное публике в первой половине декабря уже стало обязательным для изучения сотрудниками бюджетных организаций в некоторых областях страны.

По информации государственное информагентство ТДХ, президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что создал новое стихотворение во время "воодушевлённой встречи Нового года с членами своей семьи".

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов в прекрасные мгновения встречи Нового года, подчёркивая успехи и высокие рубежи, достигнутые родной Отчизной, отметил, что создал новое стихотворение и назвал его "Край родной, Туркменистан!", которое сначала прочитал членам семьи", говорится в публикации.

Творчество продемонстрировали и внуки президента.

Как сообщает ТДХ, внуки лидера нации порадовали родного деда своими новыми творениями и приятными мгновениями. Внучка президента, подарила деду своё произведение "Türkmen nepisligi", а внук Керим, сообщил, что и он создал ещё одно новое музыкальное произведение.

"Внук Президента Гурбангулы Бердымухамедова Керим, сказав, что вся страна, наш родной народ, все люди на праздник Нового года приходят с подарками, сообщил, что и он создал ещё одно новое музыкальное произведение по случаю этого радостного праздника и сыграл его деду", сообщает ТДХ.

В официальной публикации отмечается, что такая встреча Нового года "стала воплощением сплочённости счастливой семьи, демонстрирующей великий пример воодушевлённости".

Государственные СМИ сообщают, что публикация в печати сочинённого президентом страны нового стихотворения по случаю праздника станет прекрасным подарком для соотечественников.

Президент Туркменистана, опубликовавший около более 50 книг за 15 лет правления страной, с начала декабря второй раз объявил о создании нового стихотворения. Предыдущее президентское произведение "Оружие, молчи!", было представлено членам парламента 12 декабря. Приобретение и изучение президентского творения уже стало обязательным в некоторых областных бюджетных организациях. Кроме книг президента, бюджетников обязали покупать праздничные плакаты и портреты президента.

Источник: Радио Азатлык


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411849
Теги:
Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  