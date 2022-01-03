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Прогноз погоды с 3 до 6 января. Завтра ожидается дождь со снегом

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 3 по 6 января.

Бишкек

3 января Ночь 0 … -2 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 января Ночь -1 … 1 °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

5 января Ночь 0 … -2 °C день 3 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

6 января Ночь -1 … +1 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

3 января Ночь -1 … 1 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 января Ночь 1 … 3 °C день 7 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь

5 января Ночь 0 … 2 °C день 4 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь со снегом, днем без осадков

6 января Ночь -1 … +1 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

3 января Ночь -4 … 1 °C день 7 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 января Ночь -2 … 3 °C день 3 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь со снегом

5 января Ночь -3 … 2 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

6 января Ночь -2 … +3 °C день 2 … 7 °C. ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область

3 января Ночь -1 … -6 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 января Ночь -1 … -6 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

5 января Ночь -1 … -6 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

6 января Ночь -4 … -9 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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URL: https://www.vb.kg/411854
Теги:
погода, снег, прогноз погоды
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