Садыр Жапаров посетил золоторудное месторождение Кумтор

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров вчера, 2 января, посетил золоторудное месторождение Кумтор и ознакомился с деятельностью ЗАО "Кумтор Голд Компани" ("КГК"). Сообщается на официальном сайте президента.

Глава государства ознакомился с текущей деятельностью предприятия, осмотрел мастерскую большегрузной горной техники, озеро Петрова и хвостохранилище.

Кроме того, Садыр Жапаров осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Президент лично убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера.

В ходе посещения рудника отмечено, что достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией Centerra Gold, в настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании "КГК".

Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка.

"Кумтор" станет новой страницей в истории страны и будет примером развития для молодого поколения. Прошедший год показал - наши специалисты умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.