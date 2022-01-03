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Садыр Жапаров посетил золоторудное месторождение Кумтор

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров вчера, 2 января, посетил золоторудное месторождение Кумтор и ознакомился с деятельностью ЗАО "Кумтор Голд Компани" ("КГК"). Сообщается на официальном сайте президента.

Глава государства ознакомился с текущей деятельностью предприятия, осмотрел мастерскую большегрузной горной техники, озеро Петрова и хвостохранилище.

Кроме того, Садыр Жапаров осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Президент лично убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера.

В ходе посещения рудника отмечено, что достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией Centerra Gold, в настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании "КГК".

Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка.

"Кумтор" станет новой страницей в истории страны и будет примером развития для молодого поколения. Прошедший год показал - наши специалисты умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/411855
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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