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Онищенко заявил, что пандемия ковида может закончиться к маю

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- Наталья Крайнова
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Пандемия коронавируса при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации может закончиться к маю. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", - заявил Онищенко.

По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от ковида.


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URL: https://www.vb.kg/411859
Теги:
COVID-19
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