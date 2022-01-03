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В Омске девять детей отравились парами хлора

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- Наталья Крайнова
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В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора. Сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу.

Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/411865
Теги:
отравление, Россия
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