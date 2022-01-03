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Ученые предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землей

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- Наталья Крайнова
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Астероид Апофис, который считается одним из наиболее опасных, весной 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС).

Согласно прогнозу, это случится сразу после Дня космонавтики - 13 апреля 2029 года. Скорость сближения оценивается в 7,42 километра в секунду.

По расчетам экспертов, если астероид столкнется с Землей, высвободившаяся при этом энергия составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

"Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

Апофис открыли в 2004 году. Его диаметр составляет примерно 325 метров, вес - около 27 миллионов тонн.


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URL: https://www.vb.kg/411866
Теги:
космонавтика
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