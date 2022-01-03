В Саудовской Аравии выпал снег (видео)

В провинции Табук на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег, он покрыл вершину горы Джабаль-эль-Лауз. Фотографии местных пейзажей опубликовал государственный центр международной коммуникации (CIC). Сообщает esquire.ru.

Как отмечает портал The National News, власти перекрыли дорогу, ведущую в этот район, поскольку туда стали приезжать тысячи человек, чтобы полюбоваться пейзажем. Среди желающих посмотреть на снегопад - граждане Катара.

Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха в регионе вновь опустится ниже нуля градусов и выпадет еще больше снега. По данным национального центра метеорологии, грозы, сопровождаемые сильными ветрами, также пройдут в Асире, Джизане, Медине и Эль-Джауфе.

Власти страны призвали граждан "быть бдительными" из-за ухудшения видимости на дорогах, вызванного снегопадом.

Снег выпадал в Саудовской Аравии и в прошлом году. В конце января снегопады также были в Марокко и Алжире, а в конце февраля снег впервые за 50 лет выпал в регионе Табук. Тогда снег засыпало песком с дюн и все было похоже на мороженое эскимо.

До этого сильный снегопад проходил в стране в 2018 году. Тогда местные жители и туристы катались на санках и играли в снежки.