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Министр труда посетил Сузакский дом для престарелых

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- Наталья Крайнова
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев посетил с инспекционной поездкой Сузакский дом престарелых. Сообщает пресс-служба министерства.

Министр проверил условия проживания и качество питания подопечных.

Сузакское ССУ для престарелых и ЛОВЗ основано в 1959 году. Дом-интернат рассчитан на 120 мест. На сегодняшний день количество получателей социальных услуг составляет 78 человек, из них: мужчины - 52, женщины – 26, в т.ч. ЛОВЗ – 27, пожилые – 51.

Согласно Указа президента КР, с 1 января 2022 года увеличена денежная норма питания на 100 процентов.

Напомним, что ранее Национальный центр Кыргызстана по предупреждению пыток выявил ряд нарушений в Сузакском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Например, правозащитники отметили, что уборные в учреждении не отвечают санитарным нормам, большинство из них вышло из строя.

Национальный центр по предупреждению пыток просил областную прокуратуру провести проверку по всем нарушениям и принять меры в отношении должностных лиц, допустивших такие факты.


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URL: https://www.vb.kg/411869
Теги:
дом престарелых, Министерство социального развития, Кудайберген Базарбаев
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