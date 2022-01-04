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Ду Дэвэнь: Железная дорога станет дорогой дружбы и общего процветания

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- Нина Ничипорова
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Кыргызско–китайские отношения, как утверждают обе стороны, с каждым годом все улучшаются. Следующий год для обеих стран - юбилейный - год 30–летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. Об успехах, которыми увенчались эти годы, рассказала в интервью "Вечерке" чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР госпожа Ду Дэвэнь.

Каков, на ваш взгляд, главный итог этих 30 лет? Каковы перспективы стратегического партнерства между нашими странами на будущее?

- Дружба между нашими странами имеет давнюю историю. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско–кыргызские отношения выдержали все испытания международными изменениями и всегда сохраняют тенденцию здорового и стабильного развития. Китай и Кыргызстан стали добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями.

Во–первых, постоянно укрепляется политическое взаимодоверие. За последние 30 лет китайско–кыргызские отношения совершили исторический скачок от добрососедства к стратегическому партнерству, а затем к всестороннему стратегическому партнерству. Между двумя странами не существует серьезных политических проблем. Обе стороны помогают друг другу в вопросах, затрагивающих их коренные интересы. Китай твердо поддерживает путь развития, выбранный кыргызским народом в соответствии с национальными реалиями, решительно поддерживает политику, проводимую правительством Кыргызстана для защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Кыргызстан всегда оказывает поддержку Китаю в вопросах Тайваня, СУАР, в борьбе с "тремя силами зла". Обе стороны тесно сотрудничают в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур.

Во–вторых, непрерывно углубляется практическое сотрудничество. За 30 лет установления дипотношений Китай и Кыргызстан активно развивают сотрудничество в различных областях, придерживаясь принципа равенства, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша, достигли плодотворных результатов. По данным китайской стороны, с 1992 по 2019 год общий объем торговли между Китаем и Кыргызстаном вырос с 35 млн долларов до 6 с лишним млрд долларов, увеличился в 180 раз.

По неполным статистическим данным, совокупные инвестиции Китая в Кыргызстан уже превысили 4 миллиарда 600 миллионов долларов. На протяжении многих лет Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера, источника импорта и крупнейшего источника прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Китайские предприятия в Кыргызстане внесли и вносят важный вклад в социально–экономическое развитие Кыргызстана и улучшение условий жизни народа Кыргызстана. В этом году обе стороны совместными усилиями преодолели трудности эпидемии COVID–19, объем торговли между двумя странами значительно восстановился.

Согласно статистике кыргызской стороны, товарооборот между Китаем и Кыргызстаном с января по сентябрь этого года увеличился на 70,8%. В последние годы активно осуществляется реализация в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути" таких крупных проектов, как автомагистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан, альтернативная дорога "Север - Юг", реконструкция городской дорожной сети Бишкека, сельской ирригационной системы, строительство Ошской городской больницы, которые играют важную роль в продвижении социально–экономического развития и улучшении благосос-тояния народа Кыргызстана. Обе стороны также активно расширяют такие новые точки роста экономического сотрудничества, как цифровая экономика, здравоохранение и трансграничная электронная торговля.

В–третьих, постоянно развивается сотрудничество в области безопасности, Китай и Кыргызстан совместно обеспечивают мир и стабильность двух стран и региона. Эффективно разворачивается взаимодействие между военными, правоохранительными органами и службами безопасности двух стран, непрерывно углубляется сотрудничество в борьбе с тремя силами зла - экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом, контрабандой наркотиков и транснациональной организованной преступностью как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС. Обе стороны создали механизм межведомственного и межрегионального сотрудничества в области безопасности.

В–четвертых, активно расширяются культурно–гуманитарные обмены. За 30 лет установления дипотношений непрерывно расширяется культурно–гуманитарное сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном, что очень помогает укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Была успешно организована презентация книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на кыргызском языке в Кыргызстане. Две страны торжественно отметили столетие основания Коммунистической партии Китая, совместно провели мероприятия, посвященные 90–летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Обе стороны прилагают совместные усилия к защите и передаче эпоса "Манас", который является общим культурным наследием китайского и кыргызского народов.

Четыре института Конфуция и 21 класс Конфуция в разных регионах Кыргызстана предоставляют кыргызским студентам платформу для изучения Китая и сближения с ним. Обе стороны активно проводят переговоры по соглашению в области взаимного перевода известных произведений писателей двух стран, изучают возможности сотрудничества в области профессионального образования и создания культурных центров.

После вспышки COVID–19 Китай и Кыргызстан своими действиями доказали, что близкий сосед лучше дальних родственников. В трудный момент борьбы с СОVID–19 для Китая ваше правительство срочно направило в Ухань 7–тонный груз гуманитарной помощи. Кыргызские друзья выразили китайскому народу и моральную поддержку. После вспышки эпидемии в вашей стране Китай первым оказал ему гуманитарную помощь, первым направил в республику группу медицинских экспертов и первым безвозмездно предоставил китайские вакцины. На данный момент правительство КНР несколько раз передавало Кыргызстану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, поставило 1,8 миллиона доз вакцин на безвозмездной основе. Тем более дружественные провинции и города–побратимы Китая, китайские предприятия и китайцы, проживающие в Кыргызстане, тоже непрерывно оказывают помощь кыргызской стороне.

Юбилейное 30–летие установления дипломатических отношений - важная веха в развитии китайско–кыргызских отношений. 5 января 2022 года главы двух государств обменяются поздравительными посланиями. Посольство КНР в КР совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки КР проведут торжественный вечер, посвященный 30–летию установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном в Национальной филармонии. До этого посольство КНР в КР и Министерство иностранных дел КР уже совместно провели научную конференцию. Несколько дней назад в Кыргызско–Российском Славянском университете состоялся молодежный форум "Кыргызско–китайский пояс дружбы - 30 лет успешного взаимодействия", Кыргызский национальный университет организовал круглый стол. При поддержке посольства КНР в КР снят короткометражный фильм и выпущен юбилейный конверт, посвященные 30–летию.

Динамичное и плодотворное развитие китайско–кыргызских отношений говорит о том, что развитие дружбы и сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном отвечает общим и коренным интересам двух стран и их народов, имеет уникальные исторические, гуманитарные и географические преимущества. На новом старте 30–летия установления дипотношений китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной продвигать дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в различных областях и содействовать построению сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана!

Сдвинутся ли с мертвой точки многолетние переговоры о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан? Кыргызская сторона, как было заявлено на самом высоком уровне, придает большое значение продвижению этого проекта. Каково мнение китайской стороны о ее строительстве?

- Проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан является важным проектом по укреплению региональной взаимосвязанности, будет способствовать укреплению транзитных преимуществ Кыргызстана. В перспективе с помощью данного проекта Кыргызстан будет иметь возможность выйти как на восток, к странам Азии и Тихоокеанского района, так и на запад, к европейским странам, а также на юг, к странам Южной Азии. Проект будет содействовать экономическому развитию и торгово–экономическому сотрудничеству стран, расположенных вдоль маршрута. Китайская сторона занимает позитивную и последовательную позицию по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В настоящее время Китай, Кыргызстан и Узбекистан поддерживают тесные контакты по вопросам проектирования и финансирования проекта. Китайская сторона готова и дальше сотрудничать с кыргызской и узбекской сторонами и совместными усилиями добиться скорейшего достижения существенного прогресса в реализации проекта.

Китай обладает передовыми технологиями, выдающимися специалистами и высококачественным оборудованием в области железнодорожного строительства. В последние годы Китайдобился блестящих успехов в строительстве железных дорог: в эксплуатации находится почти 40 000 километров высокоскоростных железных дорог, по этим показателям Китай занимает первое место в мире. Высокоскоростной поезд "Возрождение" со скоростью 350 километров в час является лидером по скорости высокоскоростных железных дорог в мире. Не так давно была открыта китайско–лаосская железная дорога, соединяющая г. Куньмин и столицу Лаоса г. Вьентьян, которая стала знаковым проектом в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Мы надеемся, что железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан также станет дорогой дружественного сотрудничества и общего процветания.

- Поделитесь, пожалуйста, ожиданиями от наступающего 2022 года. Всех утомил год уходящий, люди по всему миру хотят лучшей жизни, наступит ли она?

- 2021 год - очень непростой, мрак COVID–19 все еще сохраняется, негативное влияние эпидемии на глобальное экономическое развитие и жизнь людей продолжается. Противостояние эпидемии и восстановление экономики остаются приоритетными задачами мирового сообщества. В октябре этого года Председатель КНР г–н Си Цзиньпин выдвинул Глобальную инициативу сотрудничества в области вакцин от COVID–19. В нашей стране уже выпущены пять эффективных вакцин, был одобрен первый в Китае эффективный препарат для лечения больных COVID–19. И сделано более 2,7 миллиарда прививок от СОVID–19. Одновременно Китай предоставил более 1,85 миллиарда доз вакцин более 120 странам и международным организациям и готов продолжать продвигать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией. Мы уверены, что при объединении и сотрудничестве международного сообщества человечество сможет преодолеть эпидемию.

В условиях слабого восстановления мировой экономики международному сообществу как никогда необходимо объединиться и усилить сотрудничество, отстаивать международную справедливость, правосудие и многосторонность. На общей дискуссии 76–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Председатель КНР г–н Си Цзиньпин выдвинул Глобальную инициативу развития, призвав международное сообщество ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, содействовать более сильному, экологичному и здоровому глобальному развитию и вложить силы в восстановление и развитие всего мира.

24–е Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. С их приближением у людей во всем мире снова загорелись олимпийская страсть и мечты. Песня–лозунг предстоящих Зимних Олимпийских игр "Вместе в будущее" уже звучит во многих странах мира. Мы уверены, что Зимние Олимпийские игры в Пекине сыграют важную роль в обеспечении сильного, устойчивого, стабильного и инклюзивного роста мировой экономики.

По китайскому лунному календарю 2022 год - год Тигра. В Китае говорят, что тигр может изгонять зло и бедствия, что тигры рождают силу, дракон взлетает и тигр прыгает, все это олицетворяет позитивный и энергичный дух. Мы надеемся, что год Тигра принесет людям здоровье и счастье.

Поздравляю братский кыргызский народ с Новым годом. Желаю процветания во всех делах, а китайско–кыргызским отношениям новых достижений!


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URL: https://www.vb.kg/411871
Теги:
Китай, посольство, Кыргызстан
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