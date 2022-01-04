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Запуск 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур состоится 5 марта

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- Дарья Таирова
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36 британских спутников связи OneWeb запустят с космодрома Байконур 5 марта. Сообщает "АиФ" со ссылкой на Роскосмос.

Уточняется, что изначально планировалось запустить спутники в январе, однако старт был перенесен по просьбе заказчика. Ожидается, что 10 февраля аппараты прибудут на Байконур.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщал, что первый в 2022 году запуск британских спутников OneWeb планируется провести в феврале с космодрома Куру, всего на этот год запланировано семь запусков данных спутников.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Байконур 27 декабря. Это был первый пуск с таким количеством британских спутников, прежде ракета выводила на орбиту максимум по 34 аппарата.


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URL: https://www.vb.kg/411872
Теги:
космонавтика
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