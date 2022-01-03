Улан Примов присвоил медицинскую помощь Таджикистана?

Медицинская помощь на 100 тысяч евро депутата Улана Примова родильным домам Ошской области вызвала бурные обсуждения в социальной сети. Так гражданский активист Атай Бейшенбек выразил удивление тому, что на этом медицинском оборудовании чёрным по белому указано, что оно является помощью Таджикистана.

"Как это понимать? Получается Примов взял это оборудование у таджиков и выдал ее роддомам или это его собственная помощь? В таком случае тогда какое он имеет право действовать от имени Таджикистана?

С учетом того, что отношения между нашими странами сейчас на грани, то получается, что депутат вмешивается в государственную политику.

ГКНБ стоит проверить этот факт. Иначе завтра таджикские СМИ раструбят на весь мир, что оказывают нам помощь и даже могут использовать эту информацию в политических целях", - написал Бейшенбек.