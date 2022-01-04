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В столичном театре кукол малышей ждет новый спектакль "Снежные человечки"

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева продолжаются новогодние представления. Юные зрители могут оценить новое представление "Снежные человечки" и шоу-программу "Гости из Африки" на русском языке. На кыргызском языке в эти праздничные дни идет спектакль "Кар балдар" и шоу-программа "Эверест".

К любимым праздникам театр по доброй традиции приготовил мальчишкам и девчонкам хорошие подарки. Чтобы Новый год удался, коллектив работал несколько месяцев. Во второй половине декабря артисты каждый день выезжали в различные детские и образовательные учреждения.

А 31 декабря уже на сцене театра состоялась премьера сказочного представления "Снежные человечки". Это трогательная и немного грустная история, знакомящая детвору с двумя милыми Снеговичками. Симпатяги встречают Ворону и узнают, что весной они растают. Тем не менее, они отправляются навстречу солнышку, а по пути знакомятся с Белкой, Зайчонком и Медведем.

Перед спектаклем в фойе театра малыши посмотрели программу "Гости из Африки", пообщались с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами, потанцевали и поучаствовали в конкурсах.

Сразу за представлениями на русском языке следовали шоу-программа и спектакль на кыргызском языке.

В первую неделю наступившего года яркие сказочные представления продолжились. Всех, кто еще не видел новые сказки, ждут в театре кукол 5, 6, 7, 8 и 9 января. Программа на русском языке начинается в 11 часов, на кыргызском – в 13 часов.


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URL: https://www.vb.kg/411879
Теги:
дети, Новый год, театр, спектакль
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