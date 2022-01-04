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Семья погибшего сегодня сотрудника "Тазалыка" получит 50 тысяч сомов

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- Анастасия Карелина
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Семье погибшего сотрудника муниципального предприятия "Тазалык" выплатят 50 тысяч сомов из резервного фонда. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Напомним, что сегодня утром на улице Шабдан Баатыра произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник МП "Тазалык". Это уже третье подобное смертельное ДТП за два месяца. В минувшем декабре также были сбиты два работника "Тазалыка".

Мэр кыргызской столицы Айбек Джунушалиев лично выехал на место сегодняшнего происшествия. В связи с трагическими событиями градоначальник поручил ввести временное ограничение на работу дворников в выходные дни центральных улицах. И в то же время максимально использовать в уборке центра столицы спецтехнику.

Мэром дано также поручение руководству служб города использовать при уборке улиц Бишкека мобильные дорожные знаки (конусы, установки и другие) со светоотражающими элементами

Семье погибшего Айбек Джунушалиев поручил выделить 50 тысяч сомов из резервного фонда.


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URL: https://www.vb.kg/411882
Теги:
ДТП, Бишкек, Помощь, Тазалык
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