Кыргызстан стоит на пороге старости

"Кыргызстан находится на пороге старости – 5 процентов населения нашей страны, то есть почти 332 тысячи граждан старше 65 лет. Но по сравнению с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном нашу страну еще можно считать молодой", - сообщили vb.kg в Национальном статистическом комитете страны.

Как пояснили его сотрудники, согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше среди всего населения ниже 4 процентов, то население такой страны считается молодым, если в интервале от 4 до 7 процентов – население на пороге старости, если выше 7 процентов – совсем старое. По прогнозу ООН, в Кыргызстане данная тенденция проявится примерно к 2030 году, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам.

Но отрадно то, что с начала 2000-х годов в стране отмечается рост рождаемости, пик которого пришелся на 2019 год, когда родились более 170 тысяч младенцев. Хотя в 2020 году рождаемость существенно снизилась. Коронавирус и тут оказал свое негативное влияние. Семьи, планировавшие беременность, решили переждать опасный год.

Вообще же, согласно последним данным, численность населения нашей страны в прошлом году составляла 6 миллионов 637 тысяч человек. Причем женщин чуть больше – 3 миллиона 343 тысячи. Что интересно, женщин больше в городах, а в селах, наоборот, преобладает больше мужчин. Перевес женского населения начинается примерно к 40 годам, а в возрастной категории старше 80 лет численность женщин почти в два раза превышает численность мужчин.

"Это обусловлено в основном различиями в возрастной смертности мужского и женского населения", - пояснили в Нацстаткомитете.

По статистике прошлого года, мальчишеское преимущество продолжается до 15 лет. Затем идет выравнивание, где-то до 24 лет, после чего количество женского населения становится больше.

Доля детей в возрасте до 5 лет в общей численности населения снизилась за последние четыре года. Вместе с тем в этот период наблюдалось увеличение детей в возрастных группах 5–9 лет и 10–14 лет. Однако за последние четыре года отмечалось снижение численности молодых людей в возрастных группах 18–19, 20–24 и 25–29 лет. Но в стране есть и долгожители, возраст которых перевалил вековой рубеж. Их у нас – 330 человек!

Вопреки стереотипу, что многие девушки мечтают выйти замуж за иностранца, подавляющее большинство молодых людей предпочитают заключать браки со своими соотечественниками и соотечественницами. Так, в 2020 году всего было зарегистрировано 39 тысяч 747 браков. Из них 38 тысяч 840 пар - граждане КР. Эта тенденция характерна и для прошлого года.

Что касается браков с иностранцами, то чаще всего наши девушки выходили замуж за россиян. На втором месте женихи из Турции и замыкает тройку лидеров Узбекистан. В то же время кыргызстанцы чаще женились на девушках, имеющих гражданство Узбекистана, затем - на россиянках.

В распределении занятости мало что изменилось. По-прежнему в государственных органах традиционно преобладают мужчины: соотношение примерно 60 на 40. Но есть отдельные госорганы, где большинство составляет прекрасная половина: в министерствах финансов, экономики, здравоохранения, соцтруда, культуры, юстиции, службе миграции, ГРС, ФОМС, Нацстаткоме.

Еще женщины оказались более хозяйственными, чем мужчины. По информации Нацстаткома, доля домохозяйств, возглавляемых мужчинами, составила 61,1 процента от всех домохозяйств. Но в домашних хозяйствах, где главой является женщина, уровень общей бедности и уровень крайней бедности ниже, чем в хозяйствах, возглавляемых мужчинами. Так, в 2020 году в категории бедных пребывали 20,5 процента домохозяйств, возглавляемых мужчинами, и только 14,4 процента домохозяйств, во главе которых стоят женщины.